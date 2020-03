नदी पार करते हुए बीच में फंस गया शेर का बच्चा, मां दौड़ते हुए आई और किया ऐसा... देखें पूरा Video

एक शेरनी (Lioness) और उसके शावकों (Cubs) का एक वीडियो सोशल मीडिया (Viral Video) पर सामने आया है जिसको देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी. सोशल मीडिया पर शेर के वीडियो खूब देखे जाते हैं. उनके शिकार करने की कला और हर छोटी से छोटी चीजों को नोटिस किया जाता है. इस बार सोशल मीडिया पर शेरनी का ये वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है.

भारतीय वन अधिकारी सुशांत नंदा द्वारा ट्विटर पर साझा किए गए इस क्लिप में शेर के एक परिवार को गिर नेशनल पार्क में नदी को पार करते हुए दिखाया गया है. कई शावक अपने दम पर नदी पार करने में कामयाब रहे, शेरनी ने देखा कि ऐसा करने में एक शावक डर गया था. वो कई बार पार करने की कोशिश करता, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका. देखकर शेरनी बच्चे के पास पहुंचती है और उसको उठाकर दूसरी तरफ ले जाती है.

सुशांत नंदा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ''माँ धरती पर एकमात्र व्यक्ति है जो अपने प्यार को 10 बच्चों में विभाजित कर सकती है और प्रत्येक बच्चे को बहुत प्यार करती है. शेरनी अपने शावकों के साथ नदी पार कर रही थी.''

देखें Video:

Mother is the only person on earth who can divide her love among 10 children & each child still have all her love😊

Lioness with her cubs crossing the river. pic.twitter.com/iD770UgwNH