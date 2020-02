शेरनी अपने बच्चों के साथ घूम रही थी सड़क पर, जैसे ही बाइक लेकर आया किसान तो हुआ ऐसा... देखें Video

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको खूब शेयर किया जा रहा है. सड़क पर शेरनी को अपने बच्चों के साथ घूमता देखा गया. इस वीडियो को राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने शेयर किया है. शेरनी के सामने एक बाइक सवार आ गया. शेरनी ने देखते ही उसको रास्ता दे दिया और सड़क किनारे खड़ी हो गई. इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी लगेगा कि जानवरों में भी बेसिक रोड सेंस होता है.

ये वीडियो गुजरात के गिर सेंचुरी के बाहरी इलाके का है. परिमल नाथवानी ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ''इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शेरनी और उसके दो बच्चे एक बाइकर को रास्ता दे रहे हैं, वो अपने खेत की तरफ जा रहा था.''

देखें Video:

This #viralvideo shows a #Lioness & two cubs moving away to give way to a biker on the way to his farm near a village on the outskirts of #Gir sanctuary. It is amazing to see them respecting humans' space. @ParveenKaswan@SanctuaryAsia@WWFINDIA@susantananda3@NatGeoIndiapic.twitter.com/9yPM7Vvldc