Gujarat: आदमी के सामने तेज रफ्तार में आया डम्पर, देखिए ये खतरनाक वीडियो

हाइवे पर कई ऐसे हादसे होती हैं जिसमें लोगों की जान तक चली जाती है. इसलिए रोड के पास साइन लगा दिया जाता है कि 'कृप्या गाड़ी धीरे चलाएं.' सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स के सामने अचानक डम्पर आ जाता है. ANI ने ये वीडियो शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि व्यक्ति के सामने डम्पर आता है और टक्कर मारकर चला जाता है. आइए देखते हैं ये कहा का मामला है...ANI ने वीडियो पोस्ट करते हुए जानकारी दी है कि ये हादसा गुजरात के गोधरा में हुआ. हलोल-पवागध हाइवे पर एक व्यक्ति को डम्पर मारते हुए निकल गया. व्यक्ति सड़क पार कर रहा है लेकिन डम्पर रुका नहीं और टक्कर मारते हुए निकल गया. जोर से लगने के बाद वो उठा और जैसे-तैसे अपनी जान बचाने में कामयाब रहा.

#WATCH Man makes a narrow escape after being hit by a dumper on Halol-Pavagadh highway in #Gujarat's Godhra (20.02.18) pic.twitter.com/fmnqd0IYnJ