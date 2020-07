गुजरात की एक ज्वेलरी शॉप दूल्हा-दुल्हन के लिए बेच रही 'हीरों से जड़ा' खास मास्क, कीमत 4 लाख रूपये

न्यूज एजेंसी ANI से खास बातचीत में ज्वेलरी शॉप के मालिक दीपक चोकसी ने कहा, हीरों से जड़ा मास्क का आइडिया मेरे दिमाग में तब आया जब एक ग्राहक मेरे दुकान पर आए और उनके घर में शादी थी. उन्होंने दुल्हा- दुल्हन के लिए अनोखे तरह की मास्क की मांग की. तब मुझे ख्याल आया कि क्यों न कोरोनावायरस लॉकडाउन के अंतर्गत शादी को यादगार बनाया जाए. और फिर हमने डिजाइनरों को स्पेशल तरह की मास्क बनाने का काम सौंपा.

So,we assigned our designers to create masks which the customer later bought. After this, we made a wide range of these masks as people will require them in coming days. Pure diamond&American diamond have been used with gold to make these masks: Owner of a jewellery shop in Surat https://t.co/efsm0HKRsB