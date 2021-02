शहर में इमारत के अंदर घुसा शेर, मुख्य दरवाजे से मारी छलांग, चौकीदार की उड़ी नींद और फिर... देखें Video

पहले वीडियो में देखा जा सकता है कि शेर मुख्य दरवाजे से इमारत में दाखिल होता है. उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था. वो अंदर घुसा और घूमने निकल गया.

देखें Video:

दूसरे वीडियो में पार्किंग के सीसीटीवी कैमरे में देखा जा सकता है कि वो कुछ देर वहीं खड़े रहने के बाद अंदर घुसता है.

देखें Video:

तीसरे वीडियो में शेर पार्किंग से निकलकर इमारत के अंदर घुसता है और तुरंत बाहर आ जाता है.

देखें Video:

चौथे वीडियो में देखा जा सकता है कि इमारत की यात्रा करने के बाद वो फिर मुख्य दरवाजे से छलांग मारकर निकल जाता है. उस वक्त वहां चौकीदार मौजूद रहता है. वो खड़े होकर शेर को अपने सामने देखता है. शेर वहां से निकल जाता है और चौकीदार बाहर निकल आता है.

देखें Video:

Lions in the city of Junagadh is a regular affair nowadays. @ParveenKaswan@susantananda3@CentralIfspic.twitter.com/o2PtLiXmui