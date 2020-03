शेर ने मचाया गुजरात के गांव में आतंक, तेज रफ्तार में दौड़ते हुए आया तो लोगों ने किया ऐसा... देखें Video

गुजरात (Gujarat) के एक गांव (Madhavpur) में एक शेर और लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो देखकर इंटरनेट डरा हुआ है. इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर सुशांत नंदा (Sushant Nanda) ने ट्विटर पर शेयर किया है, जिसके अब तक 6 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि गुजरात के माधवपुर गांव में शेर को तेज रफ्तार में दौड़ते दिखाया है वहीं गांव के लोग देखकर घबराकर भाग रहे हैं. शेर ने गांव के लोगों पर अटैक करने के बजाय सीधे निकल गया.

देखें Video:

Imagine someone charging at you at 80kmp

Even Usain Bolt can't escape( Average speed-38kmp)from a charging lion. In such a situation, where will u find tolerance for each other other than India? Video from Madavpur village of Gujurat( VC-SM) pic.twitter.com/PLyOMq6oDv — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) March 7, 2020

सुशांत नंदा ने वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, ''सोचिए क्या होगा जब आप पर शेर 80 की रफ्तार से भागते हुए आए. मतलब उसेन बोल्ट से भी तेज. ये वीडियो गुजरात के माधवपुर का है.''

कमेंट सेक्शन में लोगों ने पूछा कि शेर सुरक्षित है, सुशांत नंदा ने कमेंट में जवाब देते हुए कहा कि शेर पूरी तरह से सुरक्षित है. लोगों ने ट्विटर पर ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं....

Is the lion safe ?? — Trusna Meher (@AiyanaAsin) March 7, 2020

Pretty safe. — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) March 7, 2020

Amazing! Leopards though as it's been shown time and time again, aren't as lucky as that lioness! — Srinivas Duvvuri (@s_duvvuri) March 9, 2020