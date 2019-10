गुजरात में देखा गया भयावह बवंडर, वायरल हुआ ये VIDEO

गुजरात (Gujarat) के साबरकांठा (Sabarkantha) में कुछ ऐसा हुआ, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. साबरकांठा जिले का तालोड (Talod) में बवंडर देखा गया. सोशल मीडिया पर इस बवंडर का एक वीडियो वायरल हो रहा है. घटना 30 सितंबर की है. एएनआई ने इसका वीडियो शेयर किया है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि गांव से कुछ ही दूरी पर बवंडर दिख रहा है. इस वीडियो को कुछ ही दूरी से रिकॉर्ड किया गया है. पास में ही कुछ घर बने हैं और लोग काम कर रहे हैं. कुछ ही दूरी पर बवंडर नजदीक आता नजर आ रहा है.

देखें VIDEO:

#WATCH A tornado-like cloud formation developed in Sabarkantha district's Talod area yesterday, caused severe damaged to farms in the area. No loss of life was reported. pic.twitter.com/TJtxSmohnW