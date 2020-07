स्कूल प्रिंसिपल ने सरहद पर तैनात जवानों को भेजीं 12,000 राखियां, चिट्ठी में लिखा - थैंक्यू, जय हिन्द...

संजय बछाव ने इसकी शुरुआत साल 2015 में की थी. सबसे पहले उन्होंने बॉर्डर पर सैनिकों को 75 राखियां भेजी थीं. फिर धीरे-धीरे कई लोगों ने उनकी मदद की और अब काफी संख्या में राखी बॉर्डर पर सैनिकों के लिए पहुंचाई जाती हैं. पहले वो स्कूल के बच्चों से राखियां लेते थे. लेकिन इस साल कोविड-19 के चलते स्कूल बंद हैं. ऐसे में आम लोग उनकी मदद के लिए आगे आए हैं.

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए संजय बछाव ने कहा, 'मैंने 75 राखी के साथ साल 2015 में इसकी शुरुआत की थी. इस साल कोविड-19 की वजह से स्कूल बंद है. ऐसे में बच्चों से राखियां नहीं मिल पाई हैं.

Gujarat:Sanjay Bachhav,a school Principal from Vadodara collects rakhis from those willing to,&sends it to soldiers deployed in border areas.He says,"I started this in 2015 with 75 rakhis. We couldn't get rakhis from students this yr as schools are closed due to COVID."(16.07.20) pic.twitter.com/ZIBnWl9H6G

Himali Patel, a volunteer says, "We've received over 12,000 rakhis. Many NRIs have also sent us rakhis through their proxies in the country. We will put these rakhis in tricoloured boxes and send it to soldiers posted in Siachen, Galwan valley and Kargil". (16.07.2020) pic.twitter.com/hmJbl7cm81