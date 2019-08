Zomato के डिलिवरी बॉय का VIDEO वायरल, बारिश में गाड़ी हुई खराब तो किया ऐसा...

फूड एप जोमेटो (Zomato) आज कल काफी चर्चा में हैं. एक कस्टमर ने मुस्लिम डिलिवरी बॉय से खाना लेने से मना कर दिया तो जोमेटो ने कहा- 'भोजन का कोई धर्म नहीं है. यह एक धर्म है.' जिसके लिए उनकी खूब तारीफ हुई. जोमेटो के मालिक ने भी कंपनी का सपोर्ट किया. जिसके बाद कुछ लोग कस्टमर के सपोर्ट में आ गए और जोमेटो के एप को अनइंस्टॉल करना शुरू कर दिया. इसी बीच गुजरात में एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसको देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी. सोशल मीडिया पर प्लैटफॉर्म्स पर इस वीडियो को काफी शेयर किया जा रहा है.

गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश के कारण जनजीवन बाधित हो चुका है. बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर चुका है. जिसके कारण लोग सड़कों पर निकल नहीं पा रहे हैं. इसी बीच फूड एप जोमेटो का एक डिलिवरी बॉय खाना डिलीवर करने पहुंचा. लेकिन रास्ते में ही उसकी गाड़ी खराब हो गई. जिसके बाद लोगों ने उसकी मदद की. इस वीडियो को ट्विटर पर रुतविक पटेल नाम के यूजर ने शेयर किया है.

उन्होंने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा- 'गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश हो रही है. मैंने देखा की सड़क पर पांव तक पानी भरा हुआ था, जहां से जोमेटो का डिलिवरी बॉय गाड़ी खींचते हुए ले जा रह है. पानी के कारण उसकी गाड़ी खराब हो गई थी. उसने कस्टमर को कॉल किया और खाने को डिलीवर किया.' इस वीडियो के 10 हजार व्यूज, 300 रि-ट्वीट्स और 700 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं.

देखें VIDEO:

It is heavy raining in Vadodara, Gujarat.

I saw this #Zomato guy was dragging his bike in knee deep water, probably his bike broken down due to water.

He called the customer to get the location & delivered the food.#GujaratRainpic.twitter.com/2Et2LMqsX0