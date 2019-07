इस VIDEO के कारण सस्पेंड हुई गुजरात की महिला पुलिसकर्मी, सलमान के गाने पर थाने के अंदर कर रही थी डांस

गुजरात की महिला पुलिसकर्मी को बुधवार को इसलिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वो पुलिस स्टेशन के अंदर बॉलीवुड सॉन्ग पर डांस कर रही थी. ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. जिसके बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया. मेहसाणा जिले के लंगनाज पुलिस स्टेशन में लोक रक्षक दल (LRD) में तैनात अर्पिता चौधरी नाम की महिला पुलिसकर्मी लॉकअप के सामने डांस करते हुए शॉर्ट वीडियो क्लिप बनाया. सलमान खान की 'किक' फिल्म के गाने 'तू ही तू' पर डांस करती दिख रही हैं.

Lady police constable in Mahesana district of North Gujarat faces disciplinary action after her TikTok video shot in police station goes viral pic.twitter.com/7NWXpXCh8r