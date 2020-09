वड़ा पाव की जगह गुजराती ने बना डाला आइसक्रीम पाव, देख लोग बोले- 'भगवान माफ नहीं करेगा...' - देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स पाव में बर्फ के गोले में डलने वाले फ्लेवर्स डालता है. फिर वो फ्रिज में से आइसक्रीम निकालता है और पाव में डाल देता है. फिर वो उसके ऊपर फ्लेवर्स डालता है और सर्व करता है. इस वीडियो को साहिल अधिकारी नाम के शख्स ने ट्विटर पर पोस्ट किया है. किसी को यह रेसिपी खूब पसंद आई तो किसी ने इसकी खूब आलोचना की.

देखें Video:

Gujarat's answer to Vada Pav is here. Vada Pav in mud. pic.twitter.com/RoTv67xVnh — canteen quarantino (@Sahil_Adhikaari) September 15, 2020

इस वीडियो को 15 सिंतबर को शेयर किया गया था, जिसके अब तक 36 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 300 से ज्यादा लाइक्स और 100 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. कई लोगों ने इस रेसिपी की खूब आलोचना की. एक यूजर ने लिखा, 'दुनिया का अंत अब करीब है.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'इसके लिए भगवान कभी माफ नहीं करेगा.'

The end is near — काठियावाड़ी (@Bapu___) September 15, 2020

Gola paav — Meghrajsinh Jadeja (@MeghrajsinhJ) September 15, 2020

Bhagwaan maaf nahi karenge — Hemal Chheda (@HemalChheda05) September 15, 2020

just one question

WHY? — Shivanshi Dixit (@ShivanshiDixit) September 15, 2020

बता दें, वड़ा पाव महाराष्ट्र में खूब खाया जाता है. वहां लोग नाश्ते के रूप में इसे खाते हैं. इसमें हरी-लाल चटनी की लेयर, गनपाउडर और बटाटा वड़ा लगाकर हरी मिर्च के साथ सर्व किया जाता है. लेकिन आइसक्रीम पाव में लोगों को हैरान कर दिया है.