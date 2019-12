Viral हो रही ''गुलाब जामुन पाव'' की तस्वीर, लोगों ने कहा, ''प्लीज ऐसा कॉम्बों मत बनाओ''

गुलाब जामुन (Gulab Jamun) कई सारे लोगों की फेवरट मिठाई है. वहीं, वड़ा पाव (Vada Pao) भी महाराष्ट्र (Maharashtra) में खाया जाने वाला मशहूर फास्ट फूड है और कई लोगों को यह बहुत पसंद है. लेकिन हाल ही में ट्विटर पर किसी ने ''गुलाब जामुन पाव'' की एक तस्वीर शेयर की है. यह तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है.

दरअसल, इस तस्वीर में एक पाव के अंदर गुलाब जाबुन दिख रहा है और साथ ही एक बर्तन में बहुत सारे गुलाब जामुन नजर आ रहे हैं. ट्विटर पर इस तस्वीर को एक यूजर ने शेयर करते हुए लिखा, ''सरप्राइज के लिए इसे खोलें'', जिसके बाद से कई लोग इस पर अलग-अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं. कुछ लोग कह रहे हैं कि यह खाने में स्वादिष्ट लगेगा. वहीं कुछ अन्यों का कहना है कि इस तरह वड़ा पाव के साथ ऐसा न करें.

यहां देखें तस्वीर:

एक यूजर ने तस्वीर पर कमेंट करते हुए लिखा, ''वड़ा पाव को इस तरह खराब न करें''.

वहीं एक अन्य ने लिखा, अब इसे बोलते हैं ''डब्बे का खाना''.

एक ने लिखा, ''यह वाकई में एक बुरा ख्याल नहीं है... मैं इसे ट्राय करना चाहूंगा''.

