रहस्यमयी तरीके से बोल्ड हुआ बल्लेबाज, गली क्रिकेट को देख ICC भी हुआ हैरान

IPL 2018 में प्ले-ऑफ की जंग शुरू हो चुकी है. आईपीएल के मौसम में सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. सोशल मीडिया पर एक गली क्रिकेट का का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. जहां बल्लेबाज रहस्यमयी तरीके से आउट हुआ. जिसके बाद एक हमजा नामक फैन ने आईसीसी को ये वीडियो शेयर किया और पूछा कि ये बल्लेबाज आउट है या नहीं. रूल्स को ध्यान में रखते हुए आईसीसी ने इस बल्लेबाज को आउट करार दिया.ये वीडियो पाकिस्तान का बताया जा रहा है. गली क्रिकेट में गेंदबाज गेंद फेकता है. बल्लेबाज शॉट मारने की कोशिश करता है. लेकिन बॉल घूमकर स्टम्प पर लग जाती है. बल्लेबाज को समझ नहीं आता कि आउट है या नहीं. दूसरा बल्लेबाज बल्ला छीन लेता है और वो हैरान रहते हुए क्रीज छोड़ देता है.

A fan named Hamza sent this video to us this morning asking for a ruling.



Unfortunately for the (very unlucky) batsman, law 32.1 confirms... Out! pic.twitter.com/y3Esgtz48x