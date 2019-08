टोल प्लाजा पर पैसे मांगने पर जड़े महिला कर्मचारी को थप्पड़, गुस्से में लड़की ने पकड़े बाल और... देखें VIDEO

पिछले कई महीनों से टोल प्लाजा में हादसे बढ़ते जा रहे हैं. पिछली बार गुड़गांव के एक टोल प्लाजा में कार चालक से पैसे मांगने पर कर्मचारी की खूब पिटाई हुई थी और जिसके बाद कार चालक फरार हो गया था.

अब गुड़गांव से ही एक और ऐसी खबर आई है. एक महिला कर्मचारी के साथ एक व्यक्ति ने कथित तौर पर बदसलूकी की जब उसने बिना टोल टैक्स दिए उसे प्लाजा पार करने से रोका. बदले में महिला ने भी शख्स को थप्पड़ मारा.

पुलिस ने बताया कि यह घटना खेड़की धौला टोल प्लाजा पर हुई और शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि घटना का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में टोल लेने वाली महिला तीन अन्य पुरुष सहयोगियों के साथ बूथ के भीतर थी जबकि टोल प्लाजा पर मौजूद अन्य लोगों और कर्मचारियों ने तनाव कम करने की कोशिश की.

देखें VIDEO:

India Ki Beti teaches a lesson to brutes!

Shout out for female toll collector at Gurgaon's Kherki Daula toll plaza who handled a goon-like commuter who tried to beat her when she didn't allow him to pass without his identification card

Well done Kudiye! @CMOHry@mlkhattarpic.twitter.com/PfRAYqn6yQ