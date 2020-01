आदिवासी बच्चे ने पंजाबी गाने पर किया ऐसा जबरदस्त डांस, गुरु रंधावा बोले- 'जल्द मिलूंगा इससे...' देखें Video

सोशल मीडिया पर आदिवासी बच्चे का डांस खूब पसंद किया जा रहा है. वो सिंगर गुरु रंधावा (Guru Randhawa) का सॉन्ग 'हाई रेटिड' (High Rated Song) पर डांस कर रहा है. इस बच्चे की तारीफ गुरु रंधावा ने भी की है. इस बच्चे का नाम दीपक सहरिया (deepak Sehariya) बताया जा रहा है. चौथी कक्षा में पढ़ने वाला दीपक राजस्थान के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता है.गुरु रंधावा ने 24 जनवरी को इस वीडियो को फेसबुक पर शेयर किया था, जिसके 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं.

उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा था, ''इसे देखना चाहिए और प्रमोट किया जाना चाहिए. क्या शानदार टैलेंट है. मेरा गाना चुनने के लिए धन्यवाद. मैं इनसे मिलना चाहूंगा और मेरे नए म्यूजिक वीडियो में चांस देना चाहूंगा.''

27 जनवरी को गुरु रंधावा ने ट्विटर पर दीपक का नया वीडियो शेयर किया और उसकी खूब तारीफ की. उन्होंने लिखा, ''सुपरस्टार... कृप्या गुरसाहिब चंधोक से मिलें. जल्द ही दीपक से मिलना चाहूंगा. बहुत सारा प्यार...''

Superstar. Pls get in touch with @GsChandhok and would love to meet Deepak soon. Love https://t.co/P0tVl8Ryn5