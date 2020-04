साराभाई Vs साराभाई अंदाज में गुरुग्राम पुलिस ने किया ट्वीट, कहा- 'मामा' ने पकड़ लिया

जैसा कि आपको पता है कोरोनावायरस महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लागू है. और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को अपने घर में रहना है. और जो भी व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तोड़ेंगे और बिना किसी वजह से घर के बाहर दिख जाएंगे पुलिस उन्हें पकड़कर जेल के अंदर कर देगी.

गौरतलब है कि पूरे देश में कोरोनावायरस का कहर जारी है. इस महामारी से अबतक भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 24506, बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा 57 मौत, 1,429 नए मामले आए सामने आए हैं.

Monisha beta "cops caught me" bolo, yeh "mama ne pakad liya" is just too middle class.