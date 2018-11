‘Dilbar’ सॉन्ग पर इस शख्स ने किया ऐसा डांस, सुष्मिता सेन भी देखकर हो जाएं हैरान, देखें VIDEO

बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन का आयकॉनिक सॉन्ग दिलबर भारत में काफी लोकप्रिय हुआ. अभी तक उस गाने को सुना जाता है. 1994 की मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन के इस गाने पर एक्ट्रेस नोराह फतेह ने भी डांस किया. जिसको भी काफी पसंद किया गया. अब ये गाना सोशल मीडिया पर अलग तरह से वायरल हो रहा है. एक शख्स ने अलग अंदाज में डांस किया. जो काफी वायरल हो रहा है.वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेज पर एक शख्स स्टेज पर खड़ा है और पीछे दिलबर सॉन्ग चल रहा है. जैसे ही गाना शुरू हो जाता है तो शख्स डांस करना शुरू करता है. सफेद शर्ट और ब्लैक पैंट पहना शख्स ऐसा डांस करता है कि लोग जोर-जोर से उसे चीयर करने लगते हैं. उसके ठुमको को देख सभी हैरान रह जाते हैं. सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है. फेसबुक, ट्विटर और वाट्सऐप पर इसे काफी शेयर किया जा रहा है.

I am never watching Dilbar's original video again. pic.twitter.com/WWVm63YHq2