खुद के लिए फ्लैट ढूंढ रहा था शख्स, किचन में मिला खुफिया रास्ता, नीचे जाकर देखा तो... देखें Video

इस वीडियो को जैमी विल्क्स ने ट्विटर पर शेयर किया है. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'आज एक फ्लैट देखा और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी बैक डोर के बारे में सोचने से खुद को रोक पाउंगा.' वीडियो में देखा जा सकता है कि जैमी किचन एरिया में आते हैं. जैसे ही वो सिंक का दरवाजा खोलते हैं तो वहां सीढ़ियां होती हैं. जैसे ही वो नीछे झांकते हैं, तो रास्ता अपार्टमेंट के बैक गार्डन में निकलता है.

देखें Video:

Viewed a flat today and I don't think I'll ever be able to stop thinking about the back door... pic.twitter.com/uscUF7pLH9 — Jamie Wilkes (@jamwilkes) December 8, 2020

इस वीडियो को उन्होंने 8 दिसंबर को शेयर किया था, जिसके अब तक 50 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 3 लाख से ज्यादा लाइक्स और 53 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. 3 हजार से ज्यादा लोगों ने कमेंट करते हुए इसे सबसे खतरनाक बताया.

I can't decide whether that's super creepy or super cool. — Lisa Peter (@EleanorPe) December 8, 2020

Omg what?! That is so cool!! RIP to anything left on the bench if someone comes up those stairs — Mrs Coulter(@mrscoulter426) December 8, 2020