ट्विटर पर छाया अजीबोगरीब Trend, लोग डाल रहे हैं अपनी आधी तस्वीर, बन रहे ऐसे Memes

जबकि कुछ ट्विटर उपयोगकर्ताओं ने अपने चेहरे के आधे हिस्से के साथ तस्वीरें पोस्ट की हैं, दूसरों ने अपने चेहरे को विभिन्न वस्तुओं के साथ कवर किया है - जिसमें किताबें, पत्ते और बहुत कुछ शामिल हैं. कोरोनोवायरस महामारी के बीच, अब आवश्यक चेहरे के मुखौटे भी इस ट्विटर प्रवृत्ति के लिए काम में आए हैं. कुछ सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने अपने आधे चेहरे के चित्रों को कला का काम बनाने के लिए कुछ रचनात्मक फ़ोटोशॉप कार्यों का भी सहारा लिया है.

आइए नजर डालते हैं ऐसी पोस्ट पर जिन्होंने इस हैशटैग के साथ अपनी आधी फोटो पोस्ट की हैं...

Does this qualify as #HalfFaceTwitter ? pic.twitter.com/HlJk0ZIpyt

My 7 year old's entry for #HalfFaceTwitter #Janmashtami Jai Shri Krishna ! pic.twitter.com/l6h8MMfNSk

ट्विटर पर कोई ट्रेंड आए और उसके मीम्स और जोक्स न बनें, ऐसा हो ही नहीं सकता. लोगों ने इस हैशटैग के साथ मजेदार मीम्स और जोक्स भी शेयर किए हैं...

People with multiple faces are also doing half face twitter challenge!#HalfFaceTwitter