Halloween 2018: जानिए क्यों डरावने तरीके से मनाया जाता है हैलोवीन, जानें त्यौहार के बारे में सबकुछ

हैलोवीन (Halloween 2018) दुनिया में कल यानी 31 अक्टूबर (31 October 2018) को मनाया जाएगा. पश्चिमी देशों में इस त्यौहार को धूमधाम से मनाया जाता है. पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता है. वैसे तो लोग त्यौहारों में नए-नए कपड़े पहनते हैं, लेकिन इस त्यौहार में लोग ऐसे कपड़े और मेकअप करते हैं जिससे वो डरावने लगें. हर साल ये त्योहार 31 अक्टूबर को ही मनाया जाता है. ईसाई इस त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं. हैलोवीन (Happy Halloween) को Hallows Eve, All Saints Eve, All Hallow Evening, All halloween भी कहा जाता है. इस त्यौहार को दुनिया भर में कई जगह गैर-ईसाई लोग भी धूमधाम से मनाते हैं.हैलोवीन अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोपियन देशों में मनाया जाता है. लेकिन इस त्योहार की शुरुआत आयरलैंड और स्कॉटलैंड से हुई थी. यह दिन सेल्टिक कैलेंडर का आखिरी दिन होता है. इसलिए सेल्टिक लोगों के बीच यह नए वर्ष की शुरूआत के रूप में मनाया जाता है. कथाओं के अनुसार आइरिश लोग हैलोवीन पर जैक ओ लैंटर्न बनाते हैं.लोग कद्दू को खोखला करके उसमें आंख, नाक और मुंह बनाते हैं और अंदर मोमबत्ती रखते हैं. जिसके घर के बाहर या फिर पेड़ों पर लटका दिया जाता है. जिसके बाद उसे दफना दिया जाता है. बच्चे इस दिन पड़ोसी और रिश्तेदारों से चॉकलेट्स लेते हैं. कई देशों में इसकी अलग-अलग प्रथा है.

हैलोवीन पर लोग डरावनी वेशभूषा पहनते हैं और जमकर पार्टी करते हैं. इस दिन दोस्त और परिवार मिलकर कई गेम खेलते हैं. ऐसा ही एक गेम है एप्पल बोबिंग. जहां पानी के टब में एप्पल रहते हैं. जो दांत से सबसे पहले बाहर फेकता है वो विनर होता है. लोग तरह-तरह से हैलोवीन पर एन्जॉय करते हैं.