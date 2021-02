'अपाहिज' के भीख के पैसे उड़ा ले गया शख्स, फिर हुआ कुछ ऐसा, हर्ष गोयंका बोले- 'चमत्कार...' - देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स मार्केट में सड़क पर बैठ हुआ है. उसने अपने पैरों में पट्टियां बांधी हैं, जिससे लग रहा है कि वो अपाहिज है. लोग कटोरे में पैसे डालते हुए निकल रहे हैं. तभी एक शख्स आता है और उसके हाथ में पैसे रखता है और पैसों से भरा कटोरा उठा भाग निकलता है. तभी भिखारी उठता है और उसके पीछे दौड़ लगा देता है.

हर्ष गोयंका ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'चमत्कार होते हैं...'

देखें Video:

इस वीडियो को हर्ष गोयंका ने 5 फरवरी को शेयर किया था, जिसके अब तक 37 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 2 हजार से ज्यादा लाइक्स और 300 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. लोगों ने कमेंट सेक्शन में गजब के रिएक्शन्स दिए...

Begging is a chosen profession for many who are not homeless.