Happy Father's Day 2020: पापा वरुण गांधी ने शेयर किया बेटी का क्यूट Video, कहा- ''जैसे मेरी मां ने मुझे अच्छा इंसान बनाया वैसे...''

आपको बता दें कि वरूण गांधी आए दिन अपनी बेटी की फोटो और वीडियो शेयर करते रहते हैं. कुछ दिन पहले ही वरूण ने बेटी की एक फोटो शेयर की थी जिसमें वह कैप पहने हुए है और वह कैप वहीं जो बच्चों को ग्रैजुएशन पूरी होते वक्त पहनाई जाती है. इस फोटो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी थी... ट्विटर यूजर को यह फोटो काफी पसंद आई थी.

The gift of unconditional love comes with a responsibility. Fatherhood makes you a man: teaching you to be responsible, to nurture & to protect.I try and teach my daughter Anasuyaa (5) as my mother once taught me: to forever learn & never feel that you know enough. #FathersDaypic.twitter.com/ysXXrRIpJ0