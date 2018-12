नए साल 2019 के लिए WhatsApp और Facebook के Status, अब इस अंदाज़ में करें New Year को सेलिब्रेट

Happy New Year 2019: नया साल 2019 सेलिब्रेट (New Year 2019 Celebrate) करने का सबसे बेहतर तरीका है व्हॉट्सऐप (WhatsApp) और फेसबुक (Facebook) स्टेटस (Status). क्योंकि ऐसा करके आप सभी को एक साथ नए साल की शुभकामनाएं (New Year Best Wishes) दे सकते हैं. स्टेटस (WhatsApp Status) का एक और फायदा यह भी है कि आपको किसी को अलग से विश करने के लिए वक्त निकालने की जरुरत नही पड़ती. सिर्फ स्टेटस अपडेट (Facebook Status) करने पर ही आप अपने सभी कॉन्टैक्ट्स को एक ही बार में नए साल की बधाई (Happy new year) दे देते हैं. तो बिना वक्त बर्बाद किए यहां दिए जा रहे हैं 10 सबसे शानदार न्यू ईयर स्टेटस (New Year Status) देखें और इन्हें अपने व्हॉट्सऐप और फेसबुक स्टेटस (WhatsApp and Facebook Status) लगाकर सभी के साथ नए साल की खुशियां बांटे.

चांद को चांदनी मुबारक

आसमान को सितारे मुबारक

हमारी तरफ से आपको नया साल मुबारक

Happy New Year 2019



भवरें झूमेंगे जब तक फूलों की डाल पर

देते रहेंगे शुभकामनाएं तुम्हें हर नए साल पर

Happy New Year 2019



साल ज़रूर बदल रहा है

लेकिन साथ नहीं

स्नेह सदैव बना रहे

Happy New Year 2019



ये Status नहीं एक प्यार भरा पन्ना है

आपको नया साल मुबारक हो ये मेरी तमन्ना है

Happy New Year 2019

हर साल आता है, हर साल जाता है,

इस नये साल में आपको वो सब मिले

जो आपका दिल चाहता है

Happy New Year 2019



इस उम्मीद के साथ आओ भूलकर सारे गम

न्यू ईयर को हम सब करें वेलकम

Happy New Year 2019



बीत गया जो साल उसे भूल जाएं

इस नये साल को गले लगाएं

Happy New Year 2019



आ गया नया साल

आ जा दे दूं तुझे जादू की झप्पी दो-चार

Happy New Year 2019



सोचा किसी अपने से बात करें

नए साल पर अपने किसी खास को याद करें

Happy New Year 2019



करते हैं दुआ हम रब से सिर झुकाके

इस साल सारे सपने पूरे हों आपके

Happy New Year 2019

