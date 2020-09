Happy Teacher’s Day: इस स्पेशल डूडल के साथ Teacher’s Day सेलिब्रेट कर रहा Google

गूगल इंडिया (Google India) ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इस खास डूडल के साथ सभी शिक्षकों को धन्यवाद देते हुए एक खास संदेश भी लिखा है. गूगल ने ट्विटर पर लिखा है, “ये सुनिश्चित करने के लिए कि सीखना जारी है, भले ही सीटें, स्क्रीन्स में बदल गईं हैं.”

“अपने हाथ ऊपर उठाकर सभी आज के #GoogleDoodle के साथ कहिए #HappyTeachersDay. आप सभी का धन्यवाद ये बताने के लिए की सीखना जारी है. भले ही कक्षाओं की सीटें, स्क्रीन्स में बदल गई हैं.”

????‍♀️ ????‍♂️ Raising our hands to say #HappyTeachersDay with today's #GoogleDoodle.



Thank you for making sure that learning continues, even as classes changed from seats to screens ????‍???? ????‍????

