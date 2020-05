शराब की दुकान पर लगी भीड़ देख भड़क गए हरभजन सिंह, बोले- 'ठेके खोलकर हमारी मेहनत...'

हरभजन सिंह ने फोटो ट्वीट की, जिसमें सड़कों पर काफी भीड़ है. फोटो में साफ नजर आ रहा है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की कोई चिंता नहीं है. साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'जो मेहनत की थी सबने मिलकर इतने दिनों से, शराब के ठेके खोल कर सब खराब कर दी. ये ठीक नहीं है. सड़कों पर इतने सारे लोग. सोशल डिस्टेंगिस कहां गई? ये आपके लिए अच्छा नहीं है. ये हमारे लिए अच्छा नहीं है और न ही भारत के लिए. वेरी सेड.'

Jo mehnat kari thi sabne mil kar itne dinno se aaj sharab k theke khol kar sab Khaaarab kar di.. this isn't good.. so many people on streets..where is the social distancing gone ?? This is not good for any of you and for any of us and for India.. very sad pic.twitter.com/JhQ1EoMtHY