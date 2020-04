लॉकडाउन में Mumbai के बांद्रा में जमा हुए हजारों मजदूर तो गुस्सा गए हरभजन सिंह, बोले- 'अब एक तरीका ही बचा है...'

हरभजन सिंह ने ट्विटर पर लिखा, ''लोगों को अंदर रखने का एक ही रास्ता है और वो है कर्फ्यू. मुंबई के बांद्रा में जो हुआ वो स्वीकार नहीं किया जा सकता. लोग फिलहाल की स्थिति समझ नहीं पा रहे हैं. अपनी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी को घतरे में डाल रहे हैं.'' ट्वीट में उन्होंने पीएम मोदी नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे को टैग किया.

Curfew is the only option to keep everyone inside..what happened in Bandra today is unacceptable.. people not understanding the situation..putting their life and many others in danger. @narendramodi@AUThackeray