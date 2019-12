एनकाउंटर के बाद हरभजन सिंह ने की हैदराबाद पुलिस की तारीफ, बोले- 'अब किसी की हिम्मत नहीं, जो...'

तेलंगाना (Telangana) में रेप कांड के चारों आरोपियों का शुक्रवार तड़के 3 बजे एनकाउंटर (Hyderabad Encounter) कर दिया गया है. इन चारों आरोपियों पर महिला वेटेरनरी डॉक्टर के साथ रेप का आरोप था. पुलिस का दावा है कि ये सभी आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे और इस दौरान पुलिस की ओर से हुई फायरिंग में सभी आरोपी मारे गए हैं. इस एनकाउंटर पर क्रिकेटर हरभजन सिंह का रिएक्शन आया है. उन्होंने तेलंगाना सीएम केसीआर और तेलंगाना पुलिस की तारीफ की है.

तेलंगाना एनकाउंटर पर बोले बाबा रामदेव- पुलिस ने काफी हिम्‍मत का काम किया, अब न्‍याय हुआ

Well done @TelanganaCMO and police for showing this is how it is done no one should dare doing something like this again in future #makeitsafeindiahttps://t.co/g8uDNiCCn6