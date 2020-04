राहुल द्रविड़ ने जब बल्लेबाज को गिराकर लिया हैरतअंगेज कैच, Video शेयर कर भज्जी हुए हंस-हंसकर लोट-पोट

वीडियो में देखा सकता है कि भारत और साउथ अफ्रीका (IND vs SA) के खिलाफ टेस्ट मैच में वेंकाटेश प्रसाग (Venkatesh Prasad) की बॉल पर गैरी कर्स्टन (Gary Kirsten) शॉट मारने की कोशिश करते हैं. तभी बॉल उनके पास हवा में उछल जाती है. वहां राहुल द्रविड़ फील्डिंग कर रहे थे. वो भागते हुए आए और कर्स्टन के पैरों पर गिरे और कैच को लपक लिया. जिससे गैरी कर्स्टन गिर गए. इस तरह राहुल द्रविड़ ने जबरदस्त कैच पकड़ा.

देखें Video:

Did u hit it ?? my favourite coach @Gary_Kirsten by the way great catch #Jamhttps://t.co/NfnynfWwFF