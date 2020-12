हरभजन सिंह ने उड़ाया कोरोना वैक्सीन का मजाक, तो IPS बोला- 'अगर मैच में टीम इंडिया के हर खिलाड़ी को...'

हरभजन सिंह ने कैप्शन में लिखा, 'फाइजर और बायोटेक वैक्सीन की एक्युरेसी- 94 प्रतिशत, मोडेर्ना वैक्सीन- 94.5 प्रतिशत, ऑक्सफर्ड वैक्सीन- 90 प्रतिशत... भारतीयों का रिकवरी रेट(बिना वैक्सीन)- 93.6 प्रतिशत. क्या भारतीयों को वाकई वैक्सीन की जरूरत है?'

PFIZER AND BIOTECH Vaccine: Accuracy *94% Moderna Vaccine: Accuracy *94.5% Oxford Vaccine: Accuracy *90% Indian Recovery rate (Without Vaccine): 93.6% Do we seriously need vaccine

भज्जी ने यह ट्वीट किया, तो लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. आईपीएस ऑफिसर ने भी उनको करारा जवाब दिया है. आईपीएस ऑफिसर रुपिन शर्मा ने लिखा, 'अगर भारतीय क्रिकेट टीम में सभी को मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड मिले तो, भारत सभी मैच जीत जाए. आकड़े सही किस तरह होते हैं यह बस उसी क्षेत्र से जुड़ा शख्स जना सकता है.'

If everyone in indian cricket team has a MoM award, then India should win all matches.



It doesn't happen that way, bhai. Statistics can be misleading and can help make a fool of ourselves.