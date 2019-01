हार्दिक पंड्या ने ट्रोल होने के बाद कह डाली ऐसी बात, कोहली को बताया था सचिन से अच्छा

टीम इंडिया (Indian Cricket Team) के ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) ने पॉपुलर टीवी शो 'कॉफी विद करण' (Koffee With Karan) में विराट कोहली (Virat Kohli) को सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) से अच्छा बताया था. जिसके बाद क्रिकेट फैन्स ने उनको काफी ट्रोल किया गया. लोगों ने हार्दिक पंड्या का खूब मजाक उड़ाया. शो के होस्ट करण जौहर ने जब सवाल पूछा कि सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली में से कौन अच्छा है. हार्दिक पंड्या ने बिना हिचकिचाहट के विराट कोहली का नाम ले लिया. जिसके बाद फैन्स ने उनको खूब ट्रोल किया और उन पर खूब गुस्सा निकाला.

हार्दिक पंड्या ऑस्ट्रेलिया टूर पर हैं और वनडे सीरीज खेलते दिखेंगे. हार्दिक पंड्या ने इस बयान पर भारतीय क्रिकेट फैन्स से माफी मांगी है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा- 'कॉफी विद करण में मेरे दिए बयान पर मैं उन लोगों से माफी मांगना चाहता हूं. जिसे मेरे बयान से धक्का लगा. शो के नेचर के हिसाब से मैंने जवाब दे दिया. मैं किसी के सेंटीमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहता था और न किसी को अपमानित करना चाहता था.'

