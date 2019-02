Hardik Pandya ने किया एमएस धोनी के साथ लंच, लोगों ने किया ट्रोल, बोले- कॉफी थी क्या वहां?

भारत और न्यूजीलैंड (India Vs New Zealand) के बीच खेले जा रही सीरीज (India Vs New Zealand T20 Series) में हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) ने शानदार कमबैक किया और कई लोग पंड्या की खूब तारीफ कर रहे हैं. पॉपुलर टीवी शो में उन्होंने महिलाओं के लिए आपत्तिजनक स्टेटमेंट दिया था, जिसके लिए उनको टीम इंडिया से बाहर रखा था. न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में उनकी वापसी हुई. उन्होंने बे ओवल में दो विकेट लिए और टीम इंडिया ने मुकाबला 7 विकेट से जीत लिया. पिछले 4 इंटरनेशनल मुकबलों में वो 6 विकेट और 65 रन बना चुके हैं. हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) फिर ट्रेंड कर रहे हैं. वो एमएस धोनी, शुभमन गिल, केदार जाधव और क्रुणाल पंड्या के साथ लंच करने पहुंचे.

सुनील गावस्‍कर ने तीसरे वनडे में हार्दिक पंड्या के प्रदर्शन को सराहा, विराट कोहली ने जताई यह उम्‍मीद..

जिसकी तस्वीर उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपलोड की है. लोगों ने इस फोटो में पंड्या (Hardik Pandya) को काफी ट्रोल किया. बता दें, हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) ने आपत्तिजनक बयान पर ट्विटर पर माफी मांगी थी, लेकिन फैन्स ने माफ करने के मूड में नहीं हैं. उन्होंने इस फोटो में हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) को खूब ट्रोल किया और यूजर्स पूछ रहे हैं कि कॉफी पी या नहीं? उन्होंने फोटो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा- 'माही, शुभमन गिल, केदार जाधव और क्रुणाल पंड्या के साथ थोड़ा खाना और बहुत सारी मस्ती.' दो दिन पहले पोस्ट हुई इस तस्वीर को काफी ट्रोल किया जा रहा है.

IND vs NZ: शिखर धवन ने की फील्डिंग को देख गुस्सा गए हार्दिक पंड्या, कह दिया ऐसा, देखें VIDEO

Photo Credit: Instagram

केएल राहुल और हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) पॉपुलर टीवी शो कॉफी विद करण में पहुंचे थे. जहां उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया था. जनवरी में इस शो को टेलीकास्ट किया गया था. जिसके बाद बीसीसीआई ने उनको ऑस्ट्रेलिया टूर के बीच में वापस लिया था और सस्पेंड कर दिया गया था. टीम इंडिया ने 71 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीती थी. जिसमें हार्दिक पंड्या भी शामिल थे. कुछ दिन बाद सीओए ने दोनों का सस्पेंशन रद्द कर दिया और न्यूजीलैंड टूर में पंड्या को वापस बुला लिया.