हर्ष गोयंका के एक ट्वीट से भड़क गए धोनी के फैन्स, बोले- 'आगे माही को बनाना कप्तान' पलटकर दिया ऐसा जवाब...

दरहसल हर्ष गोयंका (Harsh Goenka) ने कोरोनावायरस (CoronaVirus) को लेकर ट्वीट किया. उन्होंने लोगों से लोकल चीजें इस्तेमाल करने को कहा. उन्होंने लिखा, ''जब कोविड-19 का खतरा खत्म हो जाएगा. तो भारत में ही छुट्टियां मनाएं, लोकल रेस्टोरेंट में ही खाना खाएं, लोकल ब्रांड के ही कपड़े पहनें और लोकल बिजनेस को ही सपोर्ट करें. यही चीज आपको बचा सकेगी.'' उनके इस ट्वीट के जरिए धोनी के फैन्स ने उनको आड़े हाथों ले लिया.

When Covid19 danger is over, let's spend our holidays in India, eat in local restaurants, buy local veggies, buy Indian brands of clothes and support local businesses. They will need our help to survive. Let's do our bit in helping each other stand and grow again. God bless !