अंकल ने नरगिस के गाने पर किया ऐसा जबरदस्त डांस, लोग लुटाने लगे नोट... देखें Viral Video

सोशल मीडिया पर बुजुर्ग व्यक्ति का पुराने गाने पर डांस काफी वायरल हो रहा है, जिसको देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी. दो मिनट के इस वीडियो को शुक्रवार को बिजनेसमैन हर्ष गोयनका (Harsh Goenka) ने ट्विटर पर शेयर किया है. इस वीडियो के अब तक 20 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि बुजुर्ग व्यक्ति पुराने गीत 'घर आया मेरा परदेसी...' (Ghar Aaya Mera Pardesi) पर डांस कर रहे हैं. ये गाना साल 1951 में आई फिल्म 'अवारा' (Awaara) का है, जो राज कपूर (Raj Kapoor) और नरगिस (Nargis) पर फिलमाया गया था. अंकल ने इतना जबरदस्त डांस किया कि आस-पास खड़े मेहमान और रिश्तेदार तालियां और नोट उड़ाते दिखे.

देखें VIDEO:

You don't stop dancing because you grow old, you grow old because you stop dancing. Look at chacha jaan! pic.twitter.com/DkDkyxEZFG