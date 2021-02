कब्र के पत्थर पर उर्दू में मुर्दे के लिए लिखा था कुछ ऐसा, हर्ष गोयंका ने दिया ऐसा रिएक्शन

उन्होंने एक तस्वीर शेयर की, जहां कब्र के ऊपर एक पत्थर लगा हुआ है और उसमें कुछ उर्दू में लिखा है. पत्थर पर लिखा था, 'मैं अहम था, यही वहम था.' लोगों को यह लाइन दिल को छू रही है. इस ट्वीट को उन्होंने 10 फरवरी को शेयर किया था, जिसको 3 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं.

तस्वीर शेयर करते हुए हर्ष गोयंका ने कैप्शन में लिखा, 'कब्र के पत्थर पर लिखी खूबसूरत लाइन. जो कहती है, मैं अहम था, यही वहम था.'

Lovely lines on this tombstone. It says -

Main ahem tha (I was important)

Yahi vehem tha (That was my illusion) pic.twitter.com/3EmxZMIi1d