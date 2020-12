अच्छा जीवन जीने के लिए डॉक्टर ने हर्ष गोयंका को दिए 6 Tips, तेजी से वायरल हुआ Tweet

उन्होंने ट्वीट में जो टिप्स बताए, उनमें स्वस्थ खाना और जल्दी खाना खाना, नियमित रूप से धूप में निकलना, नियमित व्यायाम करना और कई अन्य चीजें शामिल हैं. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि एक mindfulness के माध्यम से तनाव लचीलापन में सुधार कर सकते हैं.

हर्ष गोयनका ट्वीट करते हुए लिखा...

एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए एक डॉक्टर ने मुझे सुझाव दिया.

1. स्वस्थ खाओ और जल्दी खाना खाओ.

2. नियमित रूप से धूप में जाओ.

3. हर दिन नियमित रूप से व्यायाम करें.

4. मन की शांति के माध्यम से तनाव लचीलापन में सुधार करें.

5. रिश्तों का पोषण करें.

6. र्याप्त नींद लें.

To live a good life a doctor suggested to me-



1. Eat healthy and have early dinner

2. Get regular sun exposure

3. Exercise regularly every day

4. Improve stress resilience through mindfulness

5. Nurture relationships

6. Sleep enough — Harsh Goenka (@hvgoenka) December 15, 2020

हर्ष गोयनका ने ट्वीट को साझा करने के बाद, उनके कई अनुयायियों ने उनके सभी बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की और लिखा कि इन नियमों का पालन करके व्यक्ति एक अच्छा जीवन जी सकता है. उनके ट्वीट को खूब लाइक्स और कमेंट्स मिल रहे हैं. उनका यह ट्वीट काफी वायरल हो रहा है. लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Absolutely absolutely agree with you on this . Have a terrific Tuesday sir — Tarana Hussain (@hussain_tarana) December 15, 2020

Well summed up, Harshji.

May I add my bit (under point 4 or as pt 7):



be optimistic, positive, cheerful

(&, in a "responsible" way,

make others also laugh)! — Anshuman (@AnshumanVora) December 15, 2020

Laugh more — Tobu (@Tobu98027951) December 15, 2020

Be away from toxic people , and be grateful always. https://t.co/8SvA9bee6c — Amit Jhuraney (@AmitJhuraney) December 15, 2020

हर्ष गोयंका आरपीजी समूह के वर्तमान अध्यक्ष हैं. वह डॉक्टर आरपी गोयनका के सबसे बड़े बेटे हैं.