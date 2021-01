लड़के ने गणित लगाकर किया लड़की को प्रपोज, मैसेज में लिखा, '12.999' मतलब पूछा तो मिला ऐसा जवाब

हर्ष गोयंका ने जोक शेयर किया. लिखा था, 'एक गणितज्ञ ने अपनी गर्लफ्रेंड को नोट भेजा, जिसमें लिखा था, '12.9999999' देखकर गर्लफ्रेंड हैरान रह गई. मिलने के बाद उसने पूछा, 'तुम्हारे नोट का मतलब क्या था?' जिस पर गणितज्ञ ने जवाब दिया, 'तेरा होने लगा हूं.'

A mathematician sent a note to his girlfriend which said “12.99999999”.



His girlfriend was totally foxed.



On meeting him, she asked curiously,”What did your note mean? “



The mathematician replied

“Tera hone laga hoon!”