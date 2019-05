टोल प्लाजा पर कर्मचारी ने मांगे पैसे तो लहरा दी बंदूक... बिना पैसे दिए ऐसे भागे, देखें VIDEO

हरियाणा (Haryana) में ऐसा हादसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. देखा जाता है कि टोल प्लाजा (Toll Plaza) पर पैसे न देने के लिए लोग तरह-तरह के हथकंडे अपनाते हैं. बिना पैसे दिए भाग निकलते हैं. हरियाणा के गुरुग्राम (Gurugram) में भी कुछ ऐसा ही हुआ. जब उनसे पैसे मांगे गए तो बंदूक दिखाकर भाग निकले. ये घटना CCTV पर कैद हो गई. 15 मई की शाम को ये घटना हुई.

15 मई की शाम को टोल प्लाजा पर कार आकर रुकी. कर्मचारी ने टोल के पैसे मांगे. इतना सुनते ही शख्स ने दरवाजा खोला और कर्मचारी के सामने आकर खड़ा हो गया. कुछ बहस होती, उससे पहले ही उसने बंदूक निकाल ली और कर्मचारी के सामने अड़ा दी.

देखें VIDEO:

#WATCH Haryana: A man brandished a pistol at a toll plaza in Gurugram and fled without paying toll tax. Police have registered a case (15.5.19) pic.twitter.com/mhcsdxXmCu