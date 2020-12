दर्द से तड़प रहा था जख्मी कोबरा, अस्पताल में ऐसे किया गया इलाज - देखें Viral Video

बुधवार को ITBP के आधिकारिक हैंडल पर साझा किए गए एक ट्वीट में जानकारी देते हुए कहा, ''हरियाणा के भानू में कुत्तों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र में भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) पशु चिकित्सा अस्पताल में एक बुरी तरह से घायल युवा कोबरा का इलाज किया गया. सांप को तुरंत संवेदनाहारी कर दिया गया और अद्वितीय शल्य चिकित्सा तकनीकों का उपयोग करके गहरे घाव को बंद कर दिया गया. जंगली में छोड़े जाने से पहले 15 दिनों तक सांप की देखभाल की गई थी.''

