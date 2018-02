VIDEO: पति को पीट रहा था लोगों का झुंड, लट्ठ लेकर आई पत्नी और...

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला पति को बचाने के लिए हमलावरों को लट्ठ मार रही है. मामला है हरियाणा के यमुना नगर का. वीडियो में नजर आ रहा है कि कुछ लोग एक व्यक्ति को डंडों से पीट रहे हैं. जिसके बाद पिट रहे व्यक्ति की पत्नी सलवार सूट में हाथ में लट्ठ थामे पहुंच जाती है.बहादुर महिला 3 से 4 लोगों से अकेले ही भिड़ गई. सोशल मीडिया पर इस महिला की जमकर तारीफ हो रही है. महिला के साहस और बहादुरी की चर्चा हो रही है. इसके पीछे की वजह जमीनी विवाद बताया जा रहा है. कुछ दिनों पहले एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ था. जहां लखनऊ में पिट रहे पति को पत्नी ने बचाया था. जहां वो हवाई फायर करते हुए बदमाशों को भगाती नजर आई थी.

