20 साल बाद एक-दूसरे से मिले भाई, VIDEO देखकर आप भी हो जाएंगे भावुक

एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसको देखकर आप भी भावुक हो जाएंगे. 20 साल बाद दो भाई एक-दूसरे से मिले. ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. ट्विटर पर यूजर्स इसे सबसे भावुक पल बता रहे हैं.

इस खूबसूरत मोमेंट को सोशल मीडिया पर इसाबेल गोडॉय नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा- मेरे पिता ने अपने भाई को 20 साल से नहीं देखा. मेरे पिता एयरपोर्ट पर अपने भाई को सरप्राइज दे रहे हैं.

40 सेकंड की इस क्लिप में देखा जा सकता है कि एक उत्साहित व्यक्ति कैमरे की तरफ हाथ हिलाते हुए बताता है कि वो अपने भाई को सरप्राइज देने जा रहा है. जो उसके पास ही खड़ा था. उनके भाई के हाथ में बहुत सारा सामान रखा था. वो जैसे ही बगल में खड़ा होता है तो भाई उसे देख लेता है और दोनों जोर से गले मिलते हैं. इस वीडियो के 11 मिलियन व्यूज हो चुके हैं. उन्होंने इस सरप्राइज का वीडियो रिकॉर्ड किया जो काफी यादगार बनकर रह गया.

देखें VIDEO:

My dad hasn't seen his brother in over 20 years. This is my dad surprising him at the airport. pic.twitter.com/Dp04AbjCAb