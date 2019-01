ये है हुस्न पहाड़ों का, जम्मू-कश्मीर से लेकर हिमाचल तक बर्फबारी, देखें VIDEO

ठंड का कहर जारी है. कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी चल रही है. एक तरफ जहां इस बर्फबारी की वजह से यातायात थम गया है वहीं, इन जगहों पर गए टूरिस्ट स्नो फॉल का लुत्फ उठा रहे हैं. श्रीनगर में शनिवार सुबह तक 10 इंच की रिकॉर्ड बर्फ की मोटी परत बनी. वहीं, गुलमर्ग के प्रसिद्ध स्की-रिजॉर्ट में भी 2 फीट तक बर्फ जमी. इसके अलावा काजीगुंड 11 इंच, कुकर्नाग में 3 इंच, पहलगाम में 16 इंच और कुपवाड़ा में 17 इंच तक बर्फ अभी तक पड़ चुकी है.

श्रीनगर के ट्रैफिक कंट्रोल रूम से स्पोक्सपर्सन का कहना है कि श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाईवे पर अभी तक की सबसे ज्यादा बर्फ गिरी. वहीं, मुगल रोड, श्रीनगर-लेह नेशनल हाईवे और बंदीपोरा-गुरेज रोड भी बंद किए गए.

इस बर्फबारी की वजह से श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कई फ्लाइट्स रोक दी गई हैं.

फिलहाल श्रीनगर का तापमान माइनस 3.2 डिग्री है, जो कि 4 जनवरी की रात को माइनस 1.3 डिग्री था.

यहां देखिए इस बर्फबारी की कश्मीर और हिमाचल से शानदार तस्वीरें और वीडियो...

हिमाचल की तस्वीरें...

जम्मू एंड कश्मीर के गुलमर्ग की तस्वीरें...

