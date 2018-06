'हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो' वाली आंटी का मुंबई पुलिस ने लिया सहारा, दिया ये मैसेज

सोशल मीडिया पर कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो कुछ ही घंटों में वायरल हो जाती हैं. ढिंचैक पूजा, डब्बू अंकल के बाद अब सोमवती महावर के वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में हैं. ये इंटरनेट की नई सेंसेशन बन चुकी हैं. उनका चाय पीने का अंदाज और चाय का पूछने का अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है. हर कोई उनका मीम और ट्रोल कर रहा है. जैसे मध्यप्रदेश के विदीशा के डांसिंग अंकल एक ही दिन में सुर्खियों में आ गए थे. मुंबई पुलिस ने एक ट्वीट कर सोमवती महावर को चर्चा में ला दिया है. सोशल मीडिया पर अब सोमवती महावर के वीडियोज वायरल हो रहे हैं. वो रोज चाय पीते हुए एक डायलॉग मारती हैं. 'हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो' को सुनकर हर कोई हंस-हंसकर लोट-पोट हो रहा है. अब मुंबई पुलिस ने उनके ही डायलॉग के साथ एक मैसेज दिया है. जो काफी वायरल हो रहा है. मुंबई पुलिस ने ट्विटर पर सोमवती महावर का वीडियो पोस्ट करते हुए सेफ्टी और सेक्यूरिटी को ध्यान में रखते हुए मैसेज लिखा. हेलमेट पहनने के लिए उन्होंने ट्वीट किया और लिखा- 'हेलो फ्रेंड्स हेलमेट पहन लो.' ये ट्वीट काफी वायरल हो रहा है.

Hello Fraaands! Helmet pehan lo... to have a Safe-Tea at home! #RoadSafeTEApic.twitter.com/MoGTYzK8wU