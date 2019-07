हेमा मालिनी ने सड़क पर लगाई झाड़ू, तो ट्रोलर्स बोले - 'उफ मैं तो थक गई', Video के साथ देखें मज़ेदार Memes

खास बातें हेमा मालिनी ने संसद में लगाई झाड़ू सोशल मीडिया पर लोगों ने उड़ाया मज़ाक झाड़ू लगाते वीडियो को देख लोगों ने किए कमेंट्स

BJP सासंद हेमा मालिनी (Hema Malini) संसद में झाड़ू लगाते हुए नज़र आईं. उनके साथ इस सफाई अभियान में राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) भी मौजूद थे. हेमा मालिनी इस स्वस्छ सफाई अभियान (Swachh Bharat Abhiyan) के दौरान ग्रे कुर्ता और ब्लैक ट्राउज़र्स में दिखीं. बता दें, ड्रिम गर्ल के नाम ने फेमस एक्ट्रेस मथुरा से सांसद हैं.

देखें हेमा मालिनी का सफाई अभियान वीडियो...

#WATCH Delhi: BJP MPs including Minister of State (Finance) Anurag Thakur and Hema Malini take part in 'Swachh Bharat Abhiyan' in Parliament premises. pic.twitter.com/JJJ6IEd0bg — ANI (@ANI) July 13, 2019

आपको बता दें स्वस्छ भारत अभियान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) द्वारा शुरू कि गई एक योजना है, जिसका मकसद है देश को स्वस्छ बनाना. यह मिशन साल 2014 में शुरू हुआ था.

वहीं, हेमा मालिनी राजनीति में आने के बाद इस तरह के अभियानों का हिस्सा रही हैं. लोकसभा चुनाव से पहले वो खेतों में बोझा उठाते हुए नज़र आई थीं. इन सबके अलावा हेमा मालिनी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहती हैं.

हाल ही में वो एक बार फिर से नानी बनी हैं. 10 जून, 2019 को उनकी बेटी और बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल (Esha Deol) ने दूसरी बेटी को जन्म दिया था. ईशा देओल और उनके पति भरत तख्तानी (Bharat Takhtani) ने बेटी का नाम मिराया रखा. प्यारी नातिन से मिलने के लिए हेमा मालिनी के साथ-साथ नाना धर्मेंद्र भी अस्पताल पहुंचे थे.

लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स इस वीडियो का मज़ाक उड़ाते दिख रहे हैं. आप भी देखिए कुछ कमेंट्स...

Hema malini after this pic.twitter.com/J0bYzFhKju — AKSHAY UDASI (@akshayu9294) July 13, 2019

Hema Malini is afraid that she might complete the 'Swachh Bharat Abhiyan' if she sweeps seriously. pic.twitter.com/WEXeWR7w2x — Upendra Tudu (@utudugod) July 13, 2019

This is what the HRs of a company do — Knight Watchman (@knightwatchman_) July 13, 2019

Hema Malini's contribution in this cleaning is equal to Sachin Tendulkar's contribution in Indian cinema. — Roshan Rai (@RoshanKrRai) July 13, 2019

Hema ji jhadu ko sehla rahi hai kya? — Amit Kumar HMP (@AMIT_GUJJU) July 13, 2019