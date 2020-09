लड़की ने साड़ी और जूता पहनकर किया 'गेंदा फूल' गाने पर बिंदास डांस, तेजी से वायरल हुआ Video

23 वर्षीय एशना कुट्टी ने डांस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. उनका वीडियो तुरंत ट्विटर पर भी वायरल होने लगा. लोग उनके डांस की खूब तारीफ कर रहे हैं. इस वीडियो को उनकी मां और जर्नलिस्ट चित्रा नारायणन ने ट्विटर पर रि-ट्वीट किया है. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'सुबह बहुत सारे वॉट्सऐप मैसेज के साथ उठी. मिलिए मेरी बेटी से, जिसने #sareeflow ट्रेंड पर डांस किया.'

वीडियो में उनकी बेटी को एक मरून साड़ी और स्नीकर्स पहने दिल्ली 6 के फेमस सॉन्ग पर डांस करते देखा जा सकता है. उन्होंने डांस करते हुए हूला हूप का भी इस्तेमाल किया.

Woke up to several people whatsapping me this video ! Meet my daughter who has sparked off a #sareeflow trend. https://t.co/ZITVFGmpOe — Chitra Narayanan (@ndcnn) September 25, 2020

गुरुवार को इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया गया था, जिसके अब तक 4.3 लाख व्यूज हो चुके हैं. सैकड़ों लोग कमेंट कर एशना के डांस की तारीफ कर चुके हैं. कई लोगों ने #SareeFlow डाला और अपनी तस्वीरे शेयर कीं.

My sporty #sareeflow moments are about racing in Kari racetrack and other fitness ventures enroute journey. pic.twitter.com/iAx8p6vOxA — Sangeetha #CIT150 (@SangitaSri) September 25, 2020

Wow! what a graceful performance! Has an element of Rhythmic gymnastics mixed with tradition and modernity. #sareeflowhttps://t.co/rgzXIe3yAH — Shaji Prabhakaran (@Shaji4Football) September 25, 2020

एशना कुट्टी के इंस्टाग्राम पर 40 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. उनके वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल होते हैं. उनके वीडियो को काफी पसंद भी किया जाता है. इस बार इस ट्रेंड के साथ उनका डांस काफी पसंद किया जा रहा है.