पीछे से शख्स ने पकड़ी घोड़े की पूंछ तो दोनों टांगें उठाकर ऐसे लिया बदला... देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि मालिक घोड़े को सड़क पार करा रहा होता है, तभी पीछे से एक शख्स आता है और उसको पीछे से पकड़ लेता है. गुस्से में घोड़ा अपनी पीछे की दोनों टांगें उठाता है और उसको जोरदार लात मारता है. जो उसके सीधे मुंह पर लगती है और वो गिर जाता है. देखकर लोग भी हंसने लगते हैं.

सुशांत नंदा ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'करमा को कोई मेन्यू नहीं होता. आपको वही परोसा जाएगा जो आपके लायक है.'

