कड़ाके की ठंड में रजाई ओढ़कर सो गया घोड़ा, IPS बोला- 'आज भाई रजाई में चिल मारेगा...' - देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की घोड़े को कमरे में लाती है और घोड़े को गद्दे पर लेटाती है. घोड़ा तकिेये पर सिर रखकर सो जाता है. लड़की घोड़े के ऊपर रजाई डाल देती है. सर्जी के मौसम में कई फनी वीडियो वायरल हो रहे हैं. इसी बीच यह वीडियो भी काफी पसंद किया जा रहा है.

आईपीएस ऑफिसर दीपांशु काबरा ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'आज तेरा भाई रजाई में चिल मारेगा, नो घुड़सवारी! एक तो ऐसी ठंड, ऊपर से संडे. यकीन नही होता की घोड़े भी इस हद तक पालतू बन सकता है. मातृत्व अद्भुत है! हमें बस इस तरह के कनेक्ट को विकसित करना है.'

आज तेरा भाई रजाई में #Chill मारेगा, नो घुड़सवारी!

एक तो ऐसी ठंड, ऊपर से #Sunday.



यकीन नही होता की घोड़े भी इस हद तक पालतू बन सकता है.#MotherNature is amazing! All we need to do is develop such connect...



VC- @PraveenIFSHere.