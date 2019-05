डॉक्टर हैरान! शख्स के पेट से निकाले 8 चम्मच, 2 स्क्रूड्राइवर, 2 टूथब्रश और 1 चाकू...

हिमाचल प्रदेश से एक चौंकाने वाली खबर आई है. यहां एक शख्स के पेट से 8 चम्मच, 2 स्क्रूड्राइवर, 2 टूथब्रश और चाकू निकाला गया. इस शख्स की उम्र 35 साल है. श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, मंडी में इसके पेट से ये सब सामान निकाला गया.

Himachal Pradesh: Doctors removed 8 spoons, 2 screwdrivers, 2 toothbrushes and 1 kitchen knife from the stomach of a 35-year-old man in Shri Lal Bahadur Shastri Government Medical College, Mandi, who was admitted to the hospital with object projecting from his stomach. (24.05) pic.twitter.com/x97W2nlM5A

इस शख्स का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर निखिल का कहना है कि हमें जैसे ही पता चला कि इसके पेट में मेटल के सामान हैं तो हमारी टीम ने तुंरत इसका ऑपरेशन किया. अब यह शख्स पूरी तरह से ठीक है. ये शख्स मानसिक रोग के ग्रस्त है. क्योंकि कोई भी आम इंसान चम्मच या चाकू नहीं खा सकता. यह अपने आप में अनोखा केस है.

Dr Nikhil: After investigation it was found that some metallic objects were inside his stomach. Our team of surgeon immediately operated him. He is stable now.The patient is affected with psychiatric illness as a normal person can't eat spoon or knife. It's a rare case. (24.05) pic.twitter.com/3csSO2FYo7