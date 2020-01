TikTok Viral Video: ऋतिक रोशन इस देसी 'माइकल जैक्सन' के हुए जबरा फैन, MoonWalk देख बोले- 'है कौन ये...'

टिकटॉक (TikTok) पर रोज की तरह आज भी कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. जिसको खूब पसंद किया जा रहा है. काफी दिनों से एक देसी लड़का टिकटॉक पर छाया हुआ है. वो जबरदस्त अंदाज में माइकल जैक्सन (Michael Jackson) जैसा मूनवॉक कर रहा है. इस वीडियो के कारण उसके मिलियन फैन्स हो गए हैं. लोग उसके इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं. अब इस लिस्ट में बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) भी शामिल हो गए हैं. लड़के का डांस देख ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) भी मुरीद हो गए और ट्विटर पर लड़के की खूब तारीफ की.

ट्विटर यूजर ने ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) को टैग करते हुए लड़के का डांस करते हुए वीडियो पोस्ट किया और कैप्शन में लिखा, ''आखिरी तक देखें, मैंने सारे वीडियो को जोड़कर बनाया है. इसे प्लीज फेमस कर दें.'' जिस पर ऋतिक रोशन ने कमेंट किया.'' उन्होंने लिखा, ''सबसे स्मूथ एयरवॉकर मैंने देखा है. यह आदमी कौन है.' बता दें, इस डांसर का नाम युवराज सिंह है.

देखें Video:

Smoothest airwalker I have seen. Who is this man ? https://t.co/HojQdJowMD