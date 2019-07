जब ट्रक पर गिरा पहाड़ का एक हिस्सा, कैमरे में कैद हुई पूरी घटना, देखें VIDEO

देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है. खास कर पहाड़ों पर जहां बारिश के कारण लैंड स्लाइड हो रही है. सिक्किम में रेशिखोला के नायाबाजार लेगशिप रोड पर बड़ा हादसा होने से बच गया. यहां भारी बारिश के चलते पहाड़ी रास्ते पर फंसे ट्रक पर जब एक पहाड़ का हिस्सा गिरा तो लोग देखते ही रह गए. बोल्डर (पहाड़ का हिस्सा) और ट्रक दोनों ही खाई में गिर गए.

#WATCH Sikkim: A huge boulder falls on a tractor, in a landslide on Nayabazar-Legship road near Reshikhola. No injuries or casualties have been reported. The road is blocked. pic.twitter.com/k7u8POG6aH