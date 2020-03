नदी किनारे आराम कर रहा था मगरमच्छ, पक्षी ने मारी चोंच तो गुस्से में आकर किया ऐसा... देखें Video

सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसको देखकर आप भी हंस-हंसकर लोट-पोट हो जाएंगे. क्रोकोडाइल यानि मगरमच्छ सबसे बड़े रेप्टाइल्स में से एक हैं. वैसे तो मगरमच्छ काफी सुस्त होते हैं, लेकिन शिकार के समय वो काफी फुर्ती दिखाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पक्षी ने आराम कर रहे मगरमच्छ के नाक में दम कर दिया. इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस (IFS) के ऑफिसर सुशांत नंदा (Sushant Nanda) ने ट्विटर पर शेयर किया है. जिसको खूब पसंद किया जा रहा है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि कई पक्षी मगरमच्छ के पास बैठे होते हैं. तभी एक पक्षी मगरमच्छ को चोंच मार देता है. जिससे गुस्साकर मगरमच्छ अटैक करने की कोशिश करता है. लेकिन उससे पहले ही पक्षी भाग निकलता है. 9 सेकंड का वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है.

देखें Video:

Courage is taking action in the face of death.

How many times one pricks a crocodile on its face?? It's courage that can only propel it

(From @bibhutisameer ) pic.twitter.com/oluqynX4ra